MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarına ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasına ilişkin "ABD'nin Venezuela'da yapmış olduğu askeri müdahaleyle devlet başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma gerişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Venezuela’da yaşanan gelişmelerle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir televizyon kanalına yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Özdemir’in paylaşımına göre Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

- ABD'nin Venezuela'da yapmış olduğu askeri müdahaleyle devlet başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma gerişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur. Bazı yayın organlarındaysa bu hakikat yerine meselenin başka mecralara çekilmeye çalışılması hatalı ve yanlış bir yaklaşım olacaktır.

- Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunurken doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle bugün Maduro'yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır. 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin iradesiyle netice alamayan Amerika, bugün Venezuela'da benzer bir girişimde bulunmuştur. Konunun bu yönünün yayın ve yorumlarda ele alınması, yöntemdeki benzerliğin kamuoyunun dikkatine sunması daha doğru olacaktır.

ERDOĞAN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine 'dostum' diye hitap eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından yakalanması ve ülke dışına çıkarılmasına ilişkin sessizliğini koruyor.