MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KDP lideri Mesut Barzani’nin Şırnak’ta ağırlanmasına ve ziyaret sırasındaki görüntülere çok sert tepki gösterdi.

Bahçeli ayrıca AKP'li Şamil Tayyar'ın Öcalan'ın söylediği iddiasıyla aktardığı, 'MHP içerisinde sürecin başarılı olmaması durumunda darbe olacağı' yönündeki iddialarına da yanıt verdi.

ŞAMİL TAYYAR'A YANIT

MHP'ye yakın Türkgün'e röportaj veren Bahçeli, “Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer” iddialarına şu yanıtı verdi:

“MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket’ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümsenerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunların hepsi fasa fiso”

"TEK KELİMEYLE REZALET"

Barzani'nin Şırnak ziyaretini değerlendiren Bahçeli'nin röportajında, "Sempozyum şova dönüştü" ifadelerini kullanırken, “Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır” dedi.

Suriye’nin kuzey doğusunda etkili olan SDG/YPG’nin henüz silah bırakmadığını belirten Bahçeli, İmralı’nın çapasının PKK’nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsadığını söyledi.