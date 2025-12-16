Komisyona sunulan DEM Parti ve MHP'nin raporlarında zıtlıklar dikkat çekerken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye isim vermeden, "Neyin altına imza attınız?" diye sordu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Cumhuriyetimizin tapu senedi Lozan ile başladılar. Lozan'ı tartışmaya açtılar. Her geçen gün daha büyük hadsizlikle tartışmaya devam ettiler" dedi.

MHP kanadı "Lozan Anlaşması ve 1929 Anayasası öncesi anayasasını tartışarak süreci sabote etmeye çalışanlara müsamaha gösteremeyiz" derken DEM Parti ise Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olarak kabul edilen Lozan Anlaşması'nı açık şekilde hedef aldı.

DEM Parti'nin raporunda olmazsa olmazlardan biri ana dil eğitimi olarak sunuldu. MHP ise ana dilde eğitime kapıyı kapattı, ana dilde eğitimin ancak federasyonlarda geçerli bir eğitim olduğunu söyledi.

DEM Parti anayasada da değişiklik talep etti. Anayasa'nın 66. maddesi yani vatandaşlık tanımı üzerinde düzenlemelere gidilmesi istendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, "Partiler raporlarını korsan komisyona birer birer teslim ediyorlar ancak sürecin kapsamı ve bundan sonra yaşanacaklara dair kaynağından haberler DEM Parti'nin raporlarında ifade ediliyor" dedi.

"NEYİN ALTINA İMZA ATTINIZ?"

Dervişoğlu, Bahçeli'nin İmralı heyetinin ziyareti sonrası, "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade etti. Her cümlesine imzamı atıyorum" açıklamasını hatırlatarak, "Neyin altına imza attınız? Anayasamızdan Türklüğü çıkarmak soruyorum bunlara mı imza atacaksınız?" dedi.

AKP'nin süreç komisyonuna sunmaya hazırladığı raporun metninde İmralı'da tutuklu bulunan Öcalan hiç anılmazken MHP raporunda açık şekilde yer verildi. MHP raporu PYD'yi örgütün parçası olarak tanımlayıp tamamen dağıtılmasını şart koşarken AKP raporunda ise PYD adı kullanılmıyor. Bunun yerine 'Suriye'de herhangi bir yapının oluşturulmaması' ifadesi yer alıyor.