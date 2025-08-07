Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) düzenlenen ödül töreninde, üniversitenin kurucusu İzzet Baysal Vakfı’nın (İBV) Başkanvekili Fatih Yamaner, İzzet Baysal’ın en büyük hayalinin kurduğu üniversitenin Türkiye’nin en iyi ilk 10- 15 üniversitesi arasında olması olduğunu söyledi. Daha sonra kürsüye çıkan BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise ilginç bir sıralama hesabı yaparak, “Kurulduğunda ilk 15’te olmasını arzu ediyordu. Şu an 210 üniversite var. Biz ulusal sıralamada 39’uncuyuz. 210’u yarıya bölersen 105 yapar, 39’u ya da 40’ı yarıya bölersem 20 yapar. 205’i yarıya bölersek 50’nin üzerinde yapar. 20’yi de yarı yaparsan 10 yapar. Demek ki ben bu vazifeyi yerine getirmişim” dedi.

Alişarlı'nın ilginç sıralama hesabı MHP lideri Bahçeli'nin MHP'nin 40. kuruluş yıl dönümüyle ilgili yaptığı hesaplamayı hatırlattı. Bahçeli, yaptığı hesaplamada "2009 yılındayız. 2009'un sıfırlarının üzerine çarpı koyun, atın. Ne kalır, 2 ile 9. 2 ile 9'u toplayın 11 eder. Şimdi de 29'la 11'i toplayın, 40 eder." ifadelerini kullanmıştı.

BAİBÜ’yü dereceyle bitiren öğrenciler için İBV tarafından ödül töreni gerçekleştirildi. Törende kürsüye çıkan İBV Başkanvekili Fatih Yamaner, katılımcılara konuşma yaptı. Yaklaşan atama dönemini işaret eden Yamaner, “Yaklaşan rektör adaylığı ve atanma sürecinde, merhum İzzet Baysal’ın devletimizden beklentisi şu olurdu. İzzet Baysal, kurduğu üniversitenin başında bilime, liyakate, şeffaflığa ve gençliğin gelişimine öncelik veren bir rektör görmek isterdi. Onun gözünde rektör sadece idare eden değil, ilham veren, vizyon çizen, eserlere sahip çıkan ve aynı zamanda öğrencinin, akademisyenin şehrin güvendiği bir lider olmalı” ifadelerini kullandı.

‘HEDEFE NE KADAR YAKINIZ, NE KADAR UZAĞIZ?’

Yamaner, üniversitenin sıralaması hakkında, “Kurucumuz İzzet Baysal’ın en büyük hayallerinden birisi, devletine karşılıksız armağan ettiği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni, ülkesinin ilk 15-20 üniversitesi arasında görmektir. Bu hedefe ne kadar yakınız, ne kadar uzağız? Bu hepimizin kendisine sorması gereken bir sorudur” diye konuştu.

‘DEMEK Kİ BEN BU VAZİFEYİ YERİNE GETİRMİŞİM’

Daha sonra kürsüye çıkan BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise yaptığı hesaplamayla programa katılanları şaşırttı. Alişarlı, İzzet Baysal’ın hayalindeki hedefi tutturduğunu belirterek, “İzzet Baysal’ın üniversiteyle ilgili bir vasiyeti hatırlatıldı. ‘Kurulduğunda ilk 15’te olmasını arzu ediyordu’ dedi. Şu an 210 üniversite var. Biz ulusal sıralamada 39’uncuyuz. 210’u yarıya bölersen 105 yapar, 39’u ya da 40’ı yarıya bölersem 20 yapar. 205’i yarıya bölersek 50’nin üzerinde yapar. 20’yi de yarı yaparsan 10 yapar. Demek ki ben bu vazifeyi yerine getirmişim. Bunu bildirmek isterim. Teşekkür ediyorum bu hatırlatma için” diye konuştu.

REKTÖRÜN HESABI BAHÇELİ'Yİ HATIRLATTI

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ilginç bir sıralama hesabı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin MHP'nin 40. kuruluş yıl dönümüyle ilgili yaptığı hesabı hatırlattı. Bahçeli, 2009 yılında Antalya'da yaptığı konuşmada "9 Şubat 1969, 9 Şubat 2009 MHP'nin 40. yılı. Bu sene siyasi partiler yasası gereği 9. büyük kurultayımızda 2009 yılında olacaktır. Demek ki 9 ışık 3 dalga 9'la iktidara doğru yürüyor demektir. Bu sebeple 2009 yılı hayırlara vesile olacaktır. MHP bügün ortaya koymuş olduğu milliyetçi fikri program haline dönüştürmüş, Türkiye'de muhalefeti ilkeli temiz ve çözüm üreten bir anlayışla sürdürmektedir. 2009 yılındayız. 2009'un sıfırlarının üzerine çarpı koyun, atın. İki sıfırı kaldırdık. Ne kaldı 29. 11 ile 29'u toplayın ne oldu, 40. Milliyetçi hareketinin 40. yılı. Bunlar tesadüf olamaz..." ifadelerini kullanmıştı.