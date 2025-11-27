Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aralık ayının ilk haftasında yapılacak açıklama ile tüm branşlarda 10 bin öğretmen alımı yapılacağını duyurdu.



Söz konusu kontenjana öğretmenler tepki gösterirken, mevcut sayının yetersizliğinin yanı sıra mülakat sistemindeki adaletsizliğe dikkat çekildi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısı konuşmasında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarken, Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenerek mülakat konusundaki mağduriyetlerin giderilmesini ve öğretmen atamaları için ek kontenjan açılmasını talep etti.

Bahçeli, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"KPSS sorularına göre ilk 20 bine giren ve atanmayan, hak kazanan ama mülakatlarda elenen 1.611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi; bu suretle ilave kontenjan tahsisinin ifası; 2024 KPSS’de yüksek başarı gösterip dereceye giren ancak kısıtlı kontenjanlar sebebiyle ataması yapılamayan öğretmen adaylarımıza ek kontenjan hakkı tanınması; 2025 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre sadece 10.000 kadro ihtiyaç edilmesinin mağduriyetlere yol açmasından mütevellit bu sayının arttırılması; ayrıca, 14 aylık akademi eğitiminin uzunluğu dikkate alındığında bu eğitim süresinin makul sınırlara çekilmesi, teklif ve temennilerimizden bir kısmıdır."



BAHÇELİ İSTEDİ, BAKAN TEKİN KIZDI



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin takvimin detaylarını paylaştığı konusunda mülakat sistemine yönelik yapılan eleştirileri 'haksızlık' olarak değerlendirirken, Bahçeli'nin yaptığı 'ek kontenjan' açıklamasına da isim vermeden tepki gösterdi.



Tekin, 10 bin öğretmen atamasına rağmen ek kontenjan açılmasını isteyenlerin gerçekçi olmadığını belirterek, bu kişilerin öğretmenlerin gelecek hayallerini manipüle ettiğini öne sürdü.

Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



"Bu isteklere karşı hep söylüyoruz. Arkadaşların gelecekleriyle, gelecek hayalleriyle oynamak ve onları manipüle etmek amacındalar. Ben açıkça söylüyorum, yani bu kadar yoğun bir öğretmen ataması yapıldıktan sonra artık çok yüksek atamalar yapmak gerçekçi görünmüyor. Bir de çağ nüfusunun düştüğünü dikkate alırsak, o kadar yüksek atamalar olacak gibi gözükmüyor"