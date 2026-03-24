CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sahibi olduğu iddiasıyla paylaştığı tapu bilgilerinin ardından siyaset gündemindeki tartışmalar alevlendi.



Özel'in iddialarına yanıt veren Gürlek, halihazırda biri İstanbul'da üçü ise İzmir'de olmak üzere 4 tapu sahibi olduğunu belirtti. Özel, Gürlek'in on milyonlarca liralık değerdeki taşınmazları ise yakın bir zaman önce sattığını iddia etmesinin ardından siyasetteki tapu krizi boyut değiştirdi.



BAHÇELİ'NİN DANIŞMANINDAN ÇAĞRI: "AYRINTILI BİR YANIT VERİLMESİ GEREKİYOR"



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Türkgün Gazetesi'ndeki köşesinde kamuoyunun tartıştığı tapu meselesini irdeledi. Çiçek, Akın Gürlek'in iddialara ilişkin kapsamlı bir basın toplantısı düzenlemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Akın Gürlek’in kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek tapu kayıtları ve e-Devlet verileri üzerinden kamuoyunu ayrıntılı şekilde bilgilendirmesi gerekmektedir."