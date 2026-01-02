MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı ve Türkgün Gazetesi başyazarı Yıldıray Çiçek, YPG/SDG’nin Suriye hükümetiyle imzaladığı “10 Mart Mutabakatı”na uymadığını ileri sürdü.

Türkiye’nin bu konuda taviz vermeyeceğini belirten Çiçek, Bahçeli’nin “sonu vahim olacaktır” sözlerini hatırlatarak, Zeytin Dalı Operasyonu sürecine benzer bir tablonun yeniden yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Çiçek, YPG/SDG’nin mutabakatın hiçbir maddesini hayata geçirmediğini savunarak, özerklik ve federasyon arayışlarının ABD ve İsrail’in bölgesel hedeflerine hizmet ettiğini öne sürdü. Bu sürecin Türkiye’nin çıkarlarıyla örtüşmediğini vurguladı.

Çiçek, YPG/SDG’yi “ABD ve İsrail’in yıllardır yatırım yaptığı bir terör örgütü” olarak nitelendirerek, örgütün bölgedeki faaliyetlerinin bu iki ülkenin çıkarları doğrultusunda şekillendiğini öne sürdü. YPG/SDG’nin Kürtler, seküler Araplar, Hristiyanlar ve farklı etnik unsurlardan oluşan bir koalisyon kurduğunu belirten Çiçek, bu durumu örgüt elebaşı Mazlum Abdi’nin “SDG; Kürtler, seküler Araplar, Hristiyanlar ve farklı etnik kökenlerden oluşan bir koalisyondur” sözleriyle aktardı.

Türkgün Gazetesi başyazarı Çiçek, YPG/SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uymaktan başka seçeneği olmadığını savunarak, aksi halde Zeytin Dalı Operasyonu’nda yaşanan sürece benzer bir tablonun yeniden ortaya çıkabileceğini ifade etti. Bahçeli’nin “Aksi hâlde sonu vahim olacaktır” sözlerini hatırlatan Çiçek, Türkiye’nin kabul etmediği hedeflere yönelik girişimlerin sonuçsuz kalacağını vurguladı.

“YPG/SDG’NİN HAK ETTİĞİ SON YAKLAŞIYOR”

Çiçek, Türkiye’nin YPG/SDG’ye karşı kararlı tutumunu sürdürdüğünü vurgulayarak, “YPG/SDG, hak ettiği sona yaklaşıyor” ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail’in bu yapılanmaya verdiği desteğin bölgedeki güvenlik dengelerini olumsuz etkilediğini ileri süren Çiçek, söz konusu sürecin Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

“ZEYTİN DALI HAREKÂTI’NIN DEVAMI MÜMKÜN”

Çiçek, ABD Başkanı Trump’ın İsrail Başbakanı Netanyahu’ya Türkiye ve Suriye’ye yönelik övgülerini değerlendirerek, bu yaklaşımın samimi olması hâlinde Zeytin Dalı Harekâtı’nda olduğu gibi ABD’nin Türkiye’nin kararlılığı karşısında hamle yapamayacağı bir sürecin yaşanabileceğini söyledi.

ABD’nin YPG/SDG’yi eğitme ve donatma politikasının ise göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD’nin YPG/SDG’yi korumaya yönelik yatırımının bir devlet politikasına dönüştüğünü savunan Çiçek, Türkiye’nin bu konuda net bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti.

“YPG/SDG’nin hak ettiği son yaklaşıyor” diyen Çiçek, örgütün geleceğinin Türkiye’nin tavrına bağlı olduğunu ifade etti.

Bahçeli’nin yeni yıl mesajına da atıfta bulunan Çiçek, “SDG/YPG’nin İsrail’in tetikçisi olmaktan çıkıp, Suriye’nin 10 Mart Mutabakatı’na uygun bir parçası hâline gelmesi herkesin ortak menfaatinedir. Aksi hâlde Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit eden her türlü hazırlığın sonu, fail ve figüranları için vahim olacaktır” değerlendirmesini aktardı.