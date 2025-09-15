Türkgün gazetesi başyazarı ve Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, “Yeni bir paralel yapının izleri' uyarısı" başlıklı yazısında, "Ülke güvenliği her alanda titizlikle sağlanmalı; Türkiye’nin güvenliğinden sorumlu kişiler milli şuura, mücadele azmine ve hassasiyete sahip isimler arasından seçilmelidir." dedi.

Çiçek, "Türkiye’yi içten, asayişsizlik üzerinden bir kaosa sürüklemeye çalışan bir sistemin kurulmakta olduğu yönünde ciddi izlenimler mevcuttur. Hedef ülke olarak seçilen yerlerde, emperyalizmin laboratuvarında bu tür senaryolar her zaman hazır bekler. Türkiye’nin hedef ülke olduğu düşünüldüğünde, Sayın Devlet Bahçeli’nin “yeni bir paralel yapının izleri”ne dikkat çekmesi ne tesadüf ne de yersiz bir endişedir." düşüncesini dile getirdi.

Çiçek şu ifadeleri kullandı:

-Bu nedenle ülke güvenliği her alanda titizlikle sağlanmalı; Türkiye’nin güvenliğinden sorumlu kişiler milli şuura, mücadele azmine ve hassasiyete sahip isimler arasından seçilmelidir.

-“Milli güvenlik” ancak bu nitelikteki kadrolarla korunabilir. Bu kadrolara karşı da her zaman vefalı olunmalı, onların mücadele motivasyonunu güçlendiren bir hassasiyet özenle gösterilmelidir.

-Aksi hâlde, devletin en hassas hücrelerine başka ülkelerin hesabına çalışanlar ya da terör örgütleriyle bağlantılı kişiler sızarsa, 15 Temmuz benzeri darbe girişimleri ve toplumun huzurunu, güvenliğini tehdit eden kaos senaryoları kaçınılmaz olur.

-Bölgemizde bitmek bilmeyen ABD’nin emperyalist oyunları ve İsrail’in Ortadoğu’yu büyük bir kaosa sürükleyen, Türkiye’yi de hedef alan pervasızlıkları sürerken; devlet yapısı içinde hiç kimse, kendi saplantıları, takıntıları yahut birilerinin hücresel hesapları uğruna ülkenin milli kadro genetiğini değiştirmeye kalkışmamalıdır. Çünkü Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar ve karşı karşıya olduğu tehlikeler, milli güvenlik kuşağını güçlendirmek için milli kadrolara her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

-Yaşananlar ve yaşatılanlar ortadayken, Sayın Devlet Bahçeli’nin “yeni bir paralel yapının izleri” uyarısı ihmal edilemez.

-TSK, Emniyet ve istihbarat, milletimizin güvenliğini korumada en hayati alanlardır.