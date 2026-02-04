MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.” ifadesini kullandı.

Bahçeli Terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesinde kararlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Gazeteci Murat Yetkin MHP lideri Bahçeli'nin söz konusu ifadelerini yazılı metnine bile koydurmadığını kaydetti.

Yetkin yazısında "MHP yönetiminden kaynaklarla konuştuğumda, Bahçeli’nin tıpkı 22 Ekim 2024’te PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıda olduğu gibi, dünkü çıkışından da çok azının haberli olduğunu öğrendim. Hatta konuşmasının sonundaki o cümleyi, konuşmasının yazılı metnine bile koydurmamıştı" ifadelerine yer verdi.

Yetkin'in yazısından bir kısım şöyle:

Grup konuşmasının bitiminde, Meclis koridorlarında yürürken Bahçeli’ye birkaç soru sorma imkânı buldum.

Örneğin, daha önce ayrı ayrı dile getirdiği ve henüz karşılık bulmayan talepleri neden şimdi topluca dile getirmesinin zamanlama açısından bir karşılığı var mıydı?

Bahçeli, Suriye’deki SDG anlaşması ardından, Terörsüz Türkiye’nin yeni bir aşamaya girdiği inancıyla mı söylemişti?

• “Hayır. Suriye’yle alakası yok. Daha önceden beri söylüyoruz. Anadolu’da huzur istiyoruz. Bu adımların atılmasını faydalı görüyoruz.”

Peki, bu taleplerine AK Parti ne diyeceğini, nasıl tepki vereceğini düşünüyordu? Neticede kararı alıp uygulayacak olan hükümetti. Bahçeli duraksamadan yanıtladı:

• “Biz kendi görüşümüzü söyledik. Bunların faydalı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir.”

MHP yönetiminden kaynaklarla konuştuğumda, Bahçeli’nin tıpkı 22 Ekim 2024’te PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıda olduğu gibi, dünkü çıkışından da çok azının haberli olduğunu öğrendim. Hatta konuşmasının sonundaki o cümleyi, konuşmasının yazılı metnine bile koydurmamıştı.

TOP AK PARTİ'DE

Bahçeli’nin bu çıkışından kısa süre sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suriye’nin bütünlüğü için atılan her adımın Terörsüz Türkiye sürecini güçlendireceği mesajını yayınladı. Ayrıca, TBMM’deki “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” rapor yazım komitesini de 4 Şubat’ta toplantıya çağırdı. Bunun öncesinde DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, geçen hafta için ilan edilen komite toplantısı için çağrı yapılmadığını, çalışmaların hızlanması için Kurtulmuş’tan talepte bulunacaklarını söylemişti.

Bundan birkaç hafta Terörsüz Türkiye, yani PKK’nın silahsızlanması yoluyla Kürt sorununa TBMM’de siyasi çözüm bulma süreci önündeki en büyük engel, Suriye-SDG uzlaşmazlığı görülüyordu. Şimdi o engelin kalkma ihtimali belirdi.

Bahçeli, AK Partiden Öcalan’a umut hakkı, Demirtaş’a tahliye, “Ahmetlere” makama iade isterken DEM Parti ve “tüm uzantılarıyla” PKK’dan da Öcalan’a “saygı göstermelerini” istedi; yani artık durumu değerlendirip silah bırakma ve örgütü lağvetmeyi geciktirmemelerini.

Bahçeli aslında bu çıkışıyla Erdoğan’a, “Ben bugüne dek üstüme düşeni yaptım, sıra sizde” demek istiyor sanki.