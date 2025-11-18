Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış törenindeki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Tunç'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki "Komisyon İmralı'ya gitmezse, alırım yanıma 3 arkadaşımı kendi imkanlarımla İmralı'ya gitmekten imtina etmem" çıkışı da soruldu.

'KARARI MECLİS'TEKİ KOMİSYON VERECEK'

Tunç şöyle cevap verdi:

"Terörsüz Türkiye'yi çok önemsiyoruz. Acıların bir daha yaşanmaması konusunda hepimiz hem fikiriz ve büyük bir beklenti içindeyiz.

Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı tarihi çağrı çok önemliydi ve büyük bir kapı araladı. Ve çağrı sonrasında terör örgütünün feshine yönelik İmralı'dan yapıla açıklamalar ve fesih kararı, silahları bırakmasıyla birlikte önemli bir sürece geldi ülkemiz.

Tabi bu sürecin TBMM tarafından desteklenmesi ve sürecin sahiplenmesi noktasında Meclis'imizde kurulan komisyon çok önemli bir aşamayı kaydetti. Büyük bir konsensus var Meclis'imizde. TBMM'de temsil edilen partilerimizin tamamına yakını görüşlerini ifade ediyor.

Sayın Devlet Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği konu TBMM'deki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşebilecektir. Takdir yetkisi tamamen komisyona aittir. Hepimiz komisyonun vereceği kararı bekleyeceğiz."