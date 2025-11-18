DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse üç arkadaşımla İmralı'ya ben giderim" çıkışını değerlendirdi.

Bakırhan partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan, "Meclis Komisyonu bugün önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Komisyon tarihin doğru yerinde duruyor. Bizden önce sayın Bahçeli grup konuşmasında önemli şeyler söyledi. Bahçeli'nin biraz önce bu salonda komisyonun bir an önce çözümün asıl muhatabı sayın Öcalan'la görüşmesine dair ifade ettikleri son derece önemli ve takdire şayandır. 'Komisyon gitmiyorsa ben giderim' demesi tarihi bir sorumluluk alma cesaretini göstermektedir." dedi.

Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

-Sayın Bahçeli'nin üç maymunu oynamaktan vazgeçelim çağrısı son derece isabetlidir. Sayın Bahçeli'nin süreci yayan ve öteleyenlere karşı süreci korumak için yaptığı çıkışın gereği bir an önce yapılmalı.

-Meclis Komisyonu'nun bir gün bile kaybetmeden İmralı'ya gitmesi gerekmektedir. İmralı'ya gitmeyi siyasi bir uyuşmazlık odağına getirmemek, tabuya çevirmemek doğru bir tutum olacaktır. Yüzyıllık meselenin tanımı ve çözümü konusunda biraz ciddi olmak gerekiyor. Bu sorun çözülmeli.