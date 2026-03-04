31 Mart 2024 seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde belediye başkanı Ahmet Türk, hakkında 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçlaması ile açılan davanın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmış ve yerine kayyum Tuncay Akkoyun görevlendirilmişti.

Devam eden süreçte Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, kayyum atanmasına neden olan davada Ahmet Türk hakkında beraat kararı verirken, İçişleri Bakanlığı'nın belediyenin yönetimi konusunda alacağı karar merak ediliyordu.



BAHÇELİ ÇAĞRI YAPTI, MAHKEME KAYYUMUN GÖREV SÜRESİNİ UZATTI



Aradan geçen sürede Ahmet Türk'ün göreve iade edilmemesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şubat ayının başında MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 'Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvaya dönene kadar tavrımız nettir" ifadelerini kullanmış ve Türk'ün göreve iade edilmesi çağrısında bulunmuştu.



BirGün'de yer alan habere göre, belediyeye yönelik rutin incelemesini yapan İçişleri Bakanlığı, Ahmet Türk'ün yerine kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un görev süresini 2 ay daha uzattı.



