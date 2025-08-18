Son dönemlerde 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun son durağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye oldu.

Burada Ağıralioğlu'nun yolunu kesen bir vatandaş, "Hoş geldiniz, partiniz hayırlı olsun. Genel başkanımızı bu şehirde eleştirmeye hakkın yok. Bunu yapmana izin veremeyiz. Biz bu süreci destekliyoruz" dedi.

"BEN APO'YA 'KURUCU ÖNDER' DESEM..."

Vatandaşın çıkışını büyük bir sabırla dinleyen Ağıralioğlu ise, "Ben Alparslan Türkeş'in kabrinde Apo'ya 'Kurucu Önder' desem beni buraya sokar mısın?" sorusunu yöneltti.

Vatandaş bu soruya "Hayır" yanıtını verdi.