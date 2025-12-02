MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli AKP'li Şamil Tayyar'ın Öcalan'ın söylediği iddiasıyla aktardığı, 'MHP içerisinde sürecin başarılı olmaması durumunda darbe olacağı' yönündeki iddialarına yanıt verdi. MHP'ye yakın Türkgün'e röportaj veren Bahçeli, “Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer” iddialarına şu yanıtı verdi:

“MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket’ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümsenerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunların hepsi fasa fiso”

AKP'Lİ TAYYAR'DAN YORUM GECİKMEDİ

AKP'li eski vekil Tayyar, Bahçeli'nin sözlerinin gündeme gelmesinin ardından X hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Bahçeli, paylaşımında teröristbaşı Öcalan'ı eleştirerek 'Aklınca aba altından sopa gösteriyor' ifadelerini kullandı. Tayyar, X hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"MHP Lideri Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne konuşmuş. DEM’li Gülistan Koçyiğit’in Öcalan’a atfen aktardığı ‘süreç başarısız olursa darbe mekaniği devreye girer’ iddiasına ‘fasa fiso’ diyor. Yani, Öcalan’ın iddiasını ciddiye almıyor. Ayrıca, Barzani şovuna ve PKK’lı Bese Hozat’ın açıklamalarına tepki gösteriyor. Terör örgütünden yükselen provokasyonları görmezden gelenler, Devlet Bey’in bu çıkışı karşısında ne yapar bilmiyorum ama umarım ders alırlar. Son cümle şunu ekleyim: 27 yıldır cezaevinde bulunan, soğuk savaş dönemi sosyalist jargondan ve eski Türkiye kalıplarından sıyrılamayan Öcalan’ın günü ve geleceği kavrayamadığı görülüyor. Veya aklınca aba altından sopa gösteriyor. Nihayetinde duvara tosladı. Gerisini artık kendi düşünsün."