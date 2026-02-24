MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Meclis Komisyonu tarafından onaylanarak açıklanan ortak rapora ilişkin konuşan Bahçeli, “Meclis en üst seviyede inisiyatif almıştır. Komisyon ezberleri bozmuştur” dedi.

"İMRALI STATÜSÜNÜN AÇIĞI NASIL KAPATILACAK?"

Bahçeli, devam eden sürece değinerek Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat çağrısını hatırlattı ve “PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böyle bir sorun varsa -ki bize göre vardır- bunun çözümü nasıl olacaktır? İmralı’nın statüsünün açığı nasıl kapatılacaktır? Samimiyetle bu tartışmanın yapılarak makul, akla ve vicdana müzahir sonuca kısa sürede ulaşılmalıdır” dedi.

Bahçeli’nin konu hakkındaki açıklamaları şöyle oldu:

“Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili samimi gayret ve girişimlerin en önemli ayağı komisyon raporuyla teşekkül etmiştir. Bahse konu bu rapora sefalet manifestosu diyenlerin bizzat kendileri sefil ve sefildir. Demokratik, katılımcı ve kapsayıcı bir anlayış ölçeğinde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üstlendiği tarihî rolle tabuları yıkmış, ezberleri bozmuştur. Hiç kimse yapılan çalışmaları hafife almamalıdır. Hiç kimse millî birlik ve kardeşliğimizi barış ve huzur ortamıyla pekiştirme amacını perdelemeye kalkışmamalıdır. Devir Türk ve Türkiye yüzyılı devridir. Yeni yüzyılda terörsüz ve tereddütsüz Türkiye’yi ihya etmek vatan ve millet sevgisinde buluşan herkesin müşterek gayesi olmalıdır.

"İKİ AHMET'İN MAKAMLARINA OTURMASI SAĞLANMALIDIR"

Terörsüz Türkiye'nin icrasında, 27 Şubat 2025 tarihli açıklaması ile PKK'nın kurucu önderinin büyük bir dahili ve payı vardır. Bu çağrı aynı şekilde KCK'yı da bağlamalıdır. Örgütün üst yapılanmasının feshi ise derhal sağlanmalıdır. PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Kayyum meselesi herhangi bir kaygı ve çekinceye kapılmadan, demokrasi sınırları dahilinde tekrar değerlendirilmeli, iki Ahmet'in makamlarına oturması da sağlanmalıdır.

"YASAL DÜZENLEMELERİN ÇERÇEVESİ ÇİZİLMELİDİR"

Silahların susmasıyla siyaset konuşacaktır. Ortak geçmişimizle ortak geleceğimizin temelleri kazınacaktır. Terörsüz Türkiye'nin kazananı milletimizin tamamı olacaktır. Silah bırakılmasının takibi netleşir netleşmez hukuki düzenlemeleri hayata geçecektir. Örgütün tüm unsurlarıyla feshi sürecinde ihtiyaç duyulan anlayış birliği çok değerlidir. Af ve cezasızlık algısına prim vermeden ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin çerçevesi çizilmelidir.

"ÖRGÜTÜN FESHİ DERHAL SAĞLANMALIDIR"

Şimdi tekrar terörsüz Türkiye hedefine dönelim. Dışımız kaynarken içimizi kaynaştırmalıyız. Dışımızda yangın varken içimizde birbirimize daha sıkı sarılmalıyız. Terörsüz Türkiye hedefinin icrasında 27 Şubat 2025 tarihli açıklamayla PKK’nın yaptığı çağrının önemli bir dahli vardır. Bu çağrı aynı şekilde KCK’yı da bağlamaktadır. Örgütün üst yapılanmasının feshi derhal sağlanmalıdır.