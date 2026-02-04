MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim ihtimaline yönelik tartışmalara net ifadelerle kapıyı kapatmasının ardından, konu bu kez kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına yansıdı.

YÜZDE 54 ERKEN SEÇİM İSTİYOR

ASAL Araştırma tarafından Ocak 2026 döneminde 26 ilde, 2 bin kişinin katılımıyla yapılan ankette vatandaşlara “Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?” sorusu yöneltildi. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 54,4’ü erken genel seçim yapılması gerektiğini ifade etti.

Erken seçime karşı olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 38’de kalırken, yüzde 7,6’lık bir kesim ise bu konuda görüş bildirmedi.

Anket sonuçları, siyasi gündemde sıkça tartışılan erken seçim konusunun kamuoyunda güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu. Ortaya çıkan tablo, Devlet Bahçeli’nin “erken seçim asla gündeme alınmayacaktır” yönündeki açıklamalarına rağmen, seçmenin yarıdan fazlasının erken seçim talebinde bulunduğunu gözler önüne serdi.

BAHÇELİ BU SÖZLERLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması, tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir, erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır. CHP Genel Başkanı seçim kapısını aralamaya vursa da biz Cumhur İttifakı olarak arayacağımız kapının Türkiye'nin ve Türk Yüzyılı'nın cümle kapısı olduğunu biliyoruz." demişti.