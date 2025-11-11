Bir gerçek daha vardır ki MHP ve Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir. Bizim onun, bunun suçlamalarına kanarak siyaset yapmamız mazimizin inkarıdır.
Bizim hakkımızda tek söz ve karar sahibi Türk milletidir. MHP ve Cumhur İttifakı Türk milletinin parlak geleceğinin müjdesidir. Cumhur İttifakı, Türkiye'yi karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir.
Türkiye ile Azerbaycan'ın bağları sağlam ve köklü. Stratejik ortaklık rahatsız etmekte.
Türkiye çok boyutlu politikasıyla öncü rol üstleniyor. İsrail'in oyunlarını görüyoruz.
DERVİŞOĞLU'NA YANIT
Bize yönelik sen olmuşsun İmralı, siz varken PKK'ya gerek yok diyen devşirilmiş aslan yavrusuna diyeceğim çok şey olsa da bir bakıyorum lafına laf mı diye bir de söyleyene bakıyorum adam mı diye.
İki durumda da karşımda ciddiye alınacak bir insan sureti.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Türkiye kamburlarından kurtuluyor. Terörsüz Türkiye en büyük kozumuz olacak. Ne derlerse desinler Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek.
"GERİ ZEKALILIKTA SINIR YOKTUR"
Karşı gelenler itiraf etsin, terör bitsin mi bitmesin mi? İhanet derecesinde gaflete kapılanlar bir açıklasınlar da öğrenelim zekanın sınırları vardır, geri zekalılıkta hiçbir eşik ve sınır yoktur. Sınır ve eşik tanımayan güruha neyi anlatsak nafiledir. Onların zeka seviyesi ile bizim rekabet etmemiz hayaldir.
Biz kutlu hedeflerin peşindeyiz.
Geleceğin yol haritası geçmişin tecrübesiyle çizilecek.
Terörsüz Türkiye sürecinde adım adım sona yaklaşılmaktadır. Meclis'te kurulan komisyon çalışmalarını kısa süre içinde ikmal edecektir.
Bizim meselemiz vatandır, millettir.