MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "10 Kasım'da Kocaeli Valiliği ve müftülüğünün almış olduğu karar doğrultusunda il genelindeki camilerde Atatürk'ü anma programında mevlid okutulmasına takdir ve şükranla karşılıyoruz. Vali ve müftümüzü gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyetidir. Türk milletinin hürriyet meşalesidir, bu meşale sönmeyecek. Şeytanlaşmış odaklar dilini Atatürk'ten uzak tutsun.

10 Kasım'da Kocaeli Valiliği ve müftülüğünün almış olduğu karar doğrultusunda il genelindeki camilerde Atatürk'ü anma programında mevlid okutulmasına takdir ve şükranla karşılıyoruz. Vali ve müftümüzü gönülden tebrik ediyorum.

Atatürk olmasaydı kulaklarımız ezan yerine ne duyardı.

MHP'nin siyaseti CHP ve diğer yedekleri gibi icazetli, ipotek altında bir siyaset olarak görülemez. MHP'nin vizyonu kısıtlı, kırılgan tanımlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz o.

Bir gerçek daha vardır ki MHP ve Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir. Bizim onun, bunun suçlamalarına kanarak siyaset yapmamız mazimizin inkarıdır. Bizim hakkımızda tek söz ve karar sahibi Türk milletidir. MHP ve Cumhur İttifakı Türk milletinin parlak geleceğinin müjdesidir. Cumhur İttifakı, Türkiye'yi karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir.

Husumet saçanlar bizim yanımızdan dahi geçemezler. Milletimizin varlığına, iradesine sahip çıkacağız. Cumhur'un kaderi cumhuriyetin kaderidir.