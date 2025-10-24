MHP lideri Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” sürecini, “İki nokta arasında düz bir çizgi” olarak tanımladı.

Oda TV’den Can Özçelik’e konuşan Bahçeli şöyle devam etti: “Bu iki nokta arasındaki çizgi düz olursa her şey daha net anlaşılır. Süreçte dilimiz sert olursa iki çizgi arasındaki çizgi eğri olur. O zaman da hedefe ulaşmak zorlaşır. ‘Kurucu Önder’ ifadesini o yüzden kullandım.

"GÖKNAR, LADİN, SEDİR"

Burada kimse kaybeden veya kazanan taraf olmayacak. Süreç güzel ilerliyor, kazanan Türkiye Cumhuriyeti olacak.”

Genel merkezin önüne dikilen üç ağaçla ilgili olarak ise Bahçeli, “Partili arkadaşlara o alana ‘Göknar, Ladin ve Sedir ağacı dikelim’ dedim. Üç ağaç yasama, yürütme ve yargıyı temsil ediyor. Ve ‘Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ dedim” dedi.