Klasik araç tutkunluğu ile bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, araç koleksiyonunda yer alan nadide parçalardan 1958 model Ford Fairlaine aracını MHP MYK Üyesi Gürkan Teoman'a hediye etti. Sürpriz hediyeyi "ömrümün en güzel hediyesi" diye tanımlayan Teoman, “Bilge Liderime minnettarım. Çocuğuma, torunlarıma bırakacağım en anlamlı, en özel ve en güzel miras budur.” dedi. Hediye aracın teslimini Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çekiler gerçekleştirirken aracın plakasının 06 TV 0009 olması da dikkatlerden kaçmadı. Gürkan Teoman hediyeyi İstanbul'a götüreceğini açıkladı. Öte yandan aracın bakımlı hali de araçseverlerin dikkatini çekti

