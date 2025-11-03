Osmaniye Belediyesi, il merkezinde 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen vatandaşların kalıcı konutlara yerleştiği alanın yeni bir mahalle olarak düzenleneceğini duyurdu.

BAHÇELİ TALİMAT VERDİ

Belediyeden yapılan açıklamada, mahalle adının “Murat Kurum Bey” olarak belirlenmesi önerisinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İl merkezimizde kalıcı konutların yükseldiği, ortak yaşam alanlarının doğduğu alanda ikamet eden Osmaniyeli hemşehrilerimizin taleplerini ve ihtiyaçlarını çözebilmek amacıyla, muhtarlık makamı Osmaniye Belediyemizin kasım ayı meclisinde karara bağlanmak üzere Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin öneri ve talimatlarıyla ‘Murat Kurum Bey Mahallesi’ gündeme alınmıştır.”

Mahallenin resmî olarak kurulması ve adının onaylanması, belediye meclisinin kasım ayı toplantısında ele alınacak.