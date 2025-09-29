MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur başkanı Erdoğan’ın “Tam takip ede medim” dediği Türkiye, Rusya ve Çin (TRÇ) İttifakı’yla ilgili açıklamalarını sürdürdü. Bahçeli, Erdoğan BM görüşmeleri için New York’ta iken “ABD-İs rail şer koalisyonuna karşı Türkiye, Rusya ve Çin (TRÇ) ittifakı” önerisi getirmişti. Dün, partisinin yayın organı Türkgün’e yaptığı açıklamada önerisinin askeri bir nitelik taşımadığını “sivil ve ekonomik” olduğunu söyledi.

Bahçeli “Türkiye’nin başka itti faklara üyeliği ne AB katılım süreci açısından ne de NATO üyeliği açısından bir zafiyet anlamına gelmektedir. Ancak bir tarafın devamlı taviz verdiği, devamlı geri adım attığı, devamlı mahkûm olduğu bir diyaloğun ne dostlukla ne müttefiklikle ne de komşuluk değerleriyle bağı olacaktır” dedi.

‘HAYIRLISI OLSUN’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York’ta, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı” önerisi ile ilgili bir soruya “Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun” demişti.