MHP Ankara İl Başkanlığı, bugün Alparslan Türkeş’in anıt mezarında anma programı düzenliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anma programına katılacağı ve ardından genel merkezde mesaisine başladığı bildirilse de, Bahçeli'nin törene katılmadı. Aynı zamanda gözler 8 Nisan'daki MHP Grup Toplantısı'na çevrildi. Bahçeli'nin toplantıya katılıp katılmayacağı konusunda da henüz net bir bilgi yok.
4 ŞUBAT'TA HASTANEYE YATMIŞTI
Devlet Bahçeli 4 Şubat 2025 tarihinde hastanede tedavi altına alınmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti.
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili, “Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek.” açıklaması yapılmıştı.