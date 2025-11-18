MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Herkes 3 maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum alırım yanıma 3 arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmanın çekinmenin bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem" dedi. Bahçeli, "Dava arkadaşlarıma sesleniyorum. İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diye sordu, MHP'liler Bahçeli'yi ayakta alkışladı.

Bahçeli, "C-130 tipi kargo uçağımızın nasıl ve ne için düştüğü, bu elim olayın geri planındaki esrar perdesi kuşkusuz aydınlanacak. Bütün ihtimaller dikkatlerden kaçırılmadan incelenecektir." diye konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle:

Bir hafta önce hepimizi yasa boğan elim bir uçak kazası yaşadık. TSK envanterine kayıtlı askeri kargo uçağımız Gürcistan hava sahasında düşmüştür. 20 kahramanımız görev dönüşü şehadete yürümüşlerdir.

Bu kahraman vatan evlatlarının şerefli isimli milli gönüllerine kazınmıştır.

C-130 tipi kargo uçağımızın nasıl ve ne için düştüğü, bu elim olayın geri planındaki esrar perdesi kuşkusuz aydınlanacak. Bütün ihtimaller dikkatlerden kaçırılmadan incelenecektir. Arama-kurtarma çalışmaları yapılıyorken bile milletimize yalan yanlış malumatlar servis edenlerin, insanlıklarından dahi şüphe duyulmalı. Kara günümüzde acının en ileri derecesinde şehitlerimizin ocaklara düşen ateşinin hepimizi yaktığı dönemde spekülasyon değirmenine su taşıyanlar utanmazladır.

Askeri kargo uçağımız düştü mü yoksa düşürüldü mü sorusunun cevabı elbette belirlenecek. Ona göre de bir eylem planı temin edilecektir. İncelemelerin sonuçlanmasını sabırla beklemek lazımdır.

Geçmişten duyduğumuz pişmanlık, gelecekten duyduğumuz herhangi bir endişemiz yoktur, olmamalıdır.

İyimser havayı zehirlemek isteyen kifayetsiz muhterislere azami dikkat etmek zorundayız. Terörsüz Türkiye hedefi son yüzyıl içerisinde yakaladığımız en önemli ve tarihi fırsatlarından biridir.

Türk milleti kalıcı bahar havasına kavuşacaktır. Sözde vatansever ve milletsever pozlar veren fesat ve nifak yuvaları Allah'ın izniyle çöküp gidecektir. Suyu bulandırmaya çalışanların küstah tavırları hükümsüzdür.

Terörsüz Türkiye hedefine baltalamak için devreye giren, iyi kisvesi ile dalavereye heves eden siyasi devşirmelerin devlet millet kenetlenmesini anlayacak kadar akli ve fikri seviyeleri yoktur.

Her şey Türkiye içindir. Devlet ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür.

Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi zaferi, muazzam bir halk hareketidir.

"İMRALI TARTIŞMASINA NOKTA KOYULMALI"

İmralı'ya gidecek heyetin tespitinin yapılması muhtemeldir. Günlerdir süregelen İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışmalarına nokta koyulmalıdır.

"AYAK SÜRMENİN MANASI YOK"

Dürüst ve samimi ölçülerde Terörsüz Türkiye hedefinin hayat bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesinin ayak sürmenin hiçbir manası olmayacaktır.

"İMRALI'YA GİTMEKTEN İMTİNA ETMEM!"

Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek. hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes 3 maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum alırım yanıma 3 arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmanın çekinmenin bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem!

İBB İDDİANAMESİ

İddianamenin karalanması CHP'ye bir şey kazandırmayacak. Bizim iki konuda samimi beklentimiz vardır, bir yargılama hızla tekamül ettirilmeli. Geciken adaletin adalet olmayacağı ortadadır.

"İBB YARGILAMALARI TRT'DEN CANLI YAYINLANSIN"

Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm TV'lerden canlı yayın olarak gerçekleşmeli. Türk milleti olan biten varsa görmeli.

İBB'yi saran devasa iddiaların mahkemede görüşülmesi ve duruşma etaplarının doğrudan takip edilmesi hukuk ve demokrasi güvenliğimizi de destekleyecektir.

Aziz Atatürk'ün kurduğu CHP adı ekosistem denen suç örgütü olduğu ileri sürülen mafyalaşmış oluşum tarafından belediye kaynakları kullanılarak bedeli mukabilince satın alınmıştır.