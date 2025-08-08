Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşmalarının TRT'de canlı yayınlanması için siyasilerden yeşil ışık gelmişti.

CHP lideri Özel'in çağrısının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, “Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun maşeri vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün, gerçekleri bilsin, hükmünü de ona göre versin diyoruz” demişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da hemen peşine “Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa gayet güzel bir takdirdir, inşallah hayrolur” demişti. Gerçi beden dili bunu pek ister gibi görünmüyordu ama ittifak ortağının açtığı yola “uygundur” ifadelerini kullanmıştı.

Can Coşkun Korkusuz'da kaleme aldığı yazısında; kulislerde öne çıkan tarihi kaleme aldı.

"11 EYLÜL 2025 CANLI YAYINLANMA İHTİMALİ OLAN İLK DURUŞMA"

Coşkun yazısında şunları söyledi:

"Şimdi geldik bugüne...

Eylül ayında duruşma takvimleri yeniden konuşulur olacak.

Gerek Beştepe gerekse de Adalet Bakanlığı kulislerinde iki duruşmaya işaret edilmeye başlandı.

İlki ana dava.

19 Mart operasyonu olarak tarihe geçen o gün...

İmamoğlu, görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanma (TCK 250), rüşvet (TCK 252), ihaleye fesat karıştırma (TCK 235) gibi suçlamalarla tutuklanmıştı.

Ana davanın duruşması belirsiz çünkü daha iddianame toparlanacak. İddianame ile birlikte Ekim sonu-Kasım başı gibi bir duruşma takviminin oluşması bekleniyor. İmamoğlu aslen bu davadan tutuklu ve ana dava olarak bu dosya görülüyor.

TRT’den canlı yayınlanma talebi de tamamen bu dosyayla ilgili.

İkincisi diploma davası...

Soruşturma sürerken İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmişti.

Dosyanın iddianamesi 4 Temmuz’da tamamlandı. İlk duruşma 11 Eylül 2025 tarihinde görülecek.

Canlı yayınlanma ihtimali olan ilk duruşma, kulislere göre bu olabilir.

Bir de hükümetin “canlı yayınlanmasını istemediği” duruşmalar var. Onlar da Akın Gürlek ve bilirkişi davaları... Yargı mensuplarıyla karşı karşıya gelinen duruşmaların canlı yayınlanması istenmiyor.

Şimdilik bu kadar.

Tabi bu ihtimaller CHP’nin ısrarlı talepleriyle de doğrudan ilintili. Gündem tutuldukça değişiyor işler..."