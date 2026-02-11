Resmi Gazete'de bu gece saatinde yayınlanan kararla görevden affını isteyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi atandı. Son görev yeri Erzurum'da valilik görevini yürüten Mustafa Çiftçi'nin Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde arabayla tur attığı görüntüler akla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin benzer görüntülerini getirdi. MHP lideri Bahçeli de sıkı bir Ferdi Tayfur hayranı olarak biliniyor. Bahçeli de çok sayıda videosunda Tayfur'un şarkıları eşliğinde arabyla tur atarken ya da yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Çiftçi'nin MHP camiasına yakın olduğu konuşuluyor.

