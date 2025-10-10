MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bağışladığı, Bala Mahallesi Dedebağ mevkisinde yaklaşık 6 dönümlük alanda 2 Eylül 2023’te temeli atılan külliyede açılış öncesi hazırlıklar tamamlandı.

'DÖRT KAPI, KIRK MAKAM'

Yaklaşık iki yılda inşa edilen külliye, Hoca Ahmet Yesevi’nin “Dört kapı, kırk makam” felsefesi esas alınarak projelendirildi.

“Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali” üçlemesine atıfla tasarlanan yapıda üç ayrı kapalı alan yer alıyor. 307 metrekarelik orta bölüm ise cemevi olarak kullanılacak.

Külliyede ayrıca:

50 araçlık kapalı ve 15 araçlık açık otopark,

160 kişilik çok amaçlı toplantı salonu, fuaye, dede ve sohbet odaları,

Yemek salonu, sanayi tipi mutfak, kurban kesim alanı, gasilhane ve morg,

Misafirhane, 50 yatak kapasiteli 22 oda ve 2 atölye bulunuyor.

Külliye, yılın 12 ayı boyunca hizmet verecek.

AÇILIŞA BAHÇELİ DE KATILACAK

İlk etabı tamamlanan külliyede iç dizayn ve çevre düzenlemesinin iki ay içinde bitirilmesi planlanıyor. Yarınki açılışa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katılması bekleniyor.