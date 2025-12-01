Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı heyetine yönelik açıklamalarına atfen, “Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey’e darbe yapılacak” dediğini iddia etmişti. Tayyar, bu ifadelerin gündeme gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, söz konusu sözlerin kaynağının DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit olduğunu belirtti.

Ayrıca Tayyar, açıklamaların gizliliğinin ihlal edilmesini eleştirerek, DEM Parti’nin sürecin önündeki en büyük engel olduğunu savundu.

AKP'li eski vekil, X üzerinden yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

"Son kez düşüncelerimi ifade edip bu faslı kapatacağım.

Öcalan’ın ‘darbe’ sözlerini tartışmaya açan İmralı heyetindeki DEM’li Gülistan Koçyiğit’tir.

Sürecin başarısız olması halinde neler yaşanabileceğine dair

Öcalan’a atfen şunları söylüyor:

‘Başarısız olması durumunda darbe mekaniği devreye girecektir ve bu en nihayetinde bir çok kesime de yönelecektir.’

Üstelik, darbeyi ihtimal olarak değil kesin sonuç gibi anlatıyor.

Sözün sahibine kutsiyet atfedenler, kamuoyuna anlatana alkış tutanlar, bu tehdide açıklık getirip dikkat çeken şahsıma çemkiriyor.

Ama susmayacağız.

Terörsüz Türkiye projesini sonuna kadar destekleyeceğiz.

Terör örgütünün ayak oyunlarına kanmayacağız.

Her daim kardeşlikten ve huzurdan yana olacağız.

Bese Hozat gibi devleti soykırımla suçlayan hainlerle aynı safta yer almayacağız.

Özetle mevzu budur."