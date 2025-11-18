MHP lideri Devlet Bahçeli, iktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği yeni sürece ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Partisinin grup toplantısında Meclis kürsüsünden konuşan Bahçeli, "Hazırlanması gündemde olan, sınırları millet-devlet hassasiyet ve hükümranlık haklarıyla ihata edilmesi gereken yasal, hukuki ve demokratik çerçevenin önümüzdeki sürecin yol haritası olması hepimizin ortak kanaat ve kararıdır. Bundan sonra İmralı’ya gidecek heyetin teşekkül ve tespitinin yapılması da muhtemeldir. Günlerdir süregelen İmralı’ya gidilsin mi gidilmesin tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır" dedi.

"İMRALI'YA GİTMEKTEN GOCUNMAM, İMTİNA ETMEM"

Bahçeli ayrıca şunları kaydetti:

Dürüst ve samimi ölçülerde Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa, İmralı’ya gidilmesine ayak sürümenin hiçbir manası da olmayacaktır.

Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek?

Şayet Meclis’te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem.

"İŞTE MİLLETİN ÖZÜ BURADADIR"

Bahçeli ayrıca partisinin Meclis grubuna seslenerek, "Şimdi; şu ülkemizin önemli fertleri olan milletvekili arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma, buraya şereflendiren dava insanlarımıza sesleniyorum: İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?" ifadelerini kullanırken Meclis grubu da ayakta alkışladı. Bahçeli ayrıca, "İşte milletin özü buradadır, milletin öz kararı da budur diye sesleniyorum" dedi.

İLK TEPKİ DERVİŞOĞLU'NDAN

Bahçeli'nin açıklamasından dakikalar sonra X üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösteren İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, SALIN GİTSİN!..." paylaşımında bulundu.

"TÜRKİYE TARİHİ BİR KIRILMA NOKTASINA SÜRÜKLENİYOR"

Hemen ardından açıklamanın yer aldığı videoyu paylaşan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise, "Türkiye Cumhuriyeti bir tarihi kırılma noktasına sürükleniyor" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"Bütün vatansever yurttaşlarımızı Zafer Partisine davet ediyorum. Korkma! Zafer Partisine üye ol, aileni ve vatanını savun"