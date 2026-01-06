MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Venezuela operasyonunun haydutluk olarak değerlendirdi. Bahçeli, "İnsan kaçırılmış, zorla lider transferlik yapılmıştır. Bu müfrit tablonun ülkemizde yaşanan 15 Temmuz ihanetiyle benzerliği de dikkat çekicidir." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle:

Milli varlığımız minnetsiz muhafazası üstün azim ve cesaretle sağlanmıştır. 21 yüzyılın ikinci çeyreğini Türkiye ve Türk milletinin lehine çevirmek mümkündür. Bu istikametin rotasında kararlı adımların birbirlerini dengeli şekilde takip ve temini asıl olmalıdır. 21 yüzyılın ikinci çeyreği bizi 2053'e yani İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümüne götürecektir. Yeni yüzyıl süper güçle taçlanmış Türkiye'ye gebedir. Süper güç Türkiye'yi inşa etmeliyiz.

"SÜPER GÜÇ TÜRKİYE ENGELLENEMEZ"

Terörsüz Türkiye hedefinin adım adım gerçekleşmesiyle biliniz ki başaramayacağımız bir şey yoktur. Süper güç Türkiye'nin engellenmesi diye de bir şey söz konusu olamayacaktır. Uyuşuk kalmayacağız, yumuşak karnımızı kollayanlara dipdiri duruş göstereceğiz, boyun eğmeyeceğiz.

"CIRCIR BÖCEĞİ GİBİ ÖTENLER..."

Cırcır böceği gibi ötenler, kelebeğin ömrüne özenenler, sürünerek yaşamayı meslek edinenler, yağmadan pay kapma hesabından olan akıl ve zeka özürlüsü gafil ve garabet yuvaları size sesleniyorum: Sizler uyumaya devam edebilirsiniz ama biz asla uyumayacağız. Devamlı uyanık ve zinde kalacağız. Tehdit büyük, yaygın ve küreseldir. MHP şevkle çalışıp sahadaki siyasi ve psikolojik üstünlüğünü korumaktadır.

"ULUSLARARASI HUKUK ÇÖP TENEKESİNİN DİBİNDE"

Uluslararası hukuk uzun süredir çöp tenekesinin dibindedir. İkinci Dünya Savaşı'na müteakip emperyalizmin doymak bilmeyen kursağı ne hak tanımış ne hukuk bilmiştir. Daha olacakların önü açıktır, insan hakları bilinmez bir yerdedir.

VENEZUELA AÇIKLAMASI

21. yüzyılın ikinci çeyreğinin daha ikinci gününde tarihte belki de hiç tesadüf edilmeyen haydutluk, korsanlık, insan kaldırma, insan kaçırma vakası yaşanmıştır.

Karayip Korsanları filmi resmen tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşmiştir.

Seçimle göreve gelmiş Venezuela'nın devlet başkanı Maduro'ya karşı yapılan gayrimeşru ve hukuk dışı saldırıyı nefretle ve şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu ayıp, ahlaki yıkım, hukuk tanımazlık, insan hakları karşıtlı, bu skandal eylem hiç kimseye hak değildir.

Bir devlet başkanının ülkesinin başkentinde, istihbarat sızmasıyla başlayan kombine saldırı planlamasıyla gece yarısı yatağından eşiyle birlikte güç kullanılarak sürüklene sürüklene alınması ilk kez vuku bulmuştur.

İnsan kaçırılmış, zorla lider transferliği yapılmıştır. Bu müfrit tablonun ülkemizde yaşanan 15 Temmuz ihanetiyle benzerliği de dikkat çekicidir.

FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunurken doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimindeki yöntemle bugün Maduro'yu hedef alan yöntem aynıdır.

FETÖ ihaneti ile Venezuela'daki gece yarısı darbesi aynı tornanın mamulü, aynı projenin mahsulüdür. Tek fark birisi uyumamış ve direnmiş, diğeri uyumuş ve teslim olmuştur.

Venezuela meselesi dünyanın üzerine yıkılmıştır. Üçüncüsünün çatısı örülen dünya savaşının tutuşturulmak istenen kıvılcımının önüne nasıl geçileceği muammanın daniskasına dönüşmüştür.

Trump'ın sağduyusu, akli ve ahlaki melekeleri buharlaşmıştır. ABD Başkanı'nın Venezuela'yı biz yöneteceğiz demesi enerji kaynaklarına çökme mesajı yenilenmiş, sömürgeciliğin yeni baştan kurgulanan emperyalist yayılmacılığının yüzünü deşifre etmiştir.

"YA MUTABAKATLA YA DA ZORLA"

Suriye'de geciken ve ertelenen entegrasyon sürecinin bir an önce gerçekleşmesi, 27 Şubat İmralı çağrısına müzahir gelişmelerin ortaya çıkması lazımdır.

SDG ve YPG'nin müzakere edilemez talepleri gündeme taşıması, akıllara evvela uzlaşmadan kaçmak için mazeret ürettiğini getirmektedir, bu yanlıştır.

SDG/YPG Suriye'nin Kuzey Doğusu'nda geniş bir alanda fiili hakimiyet kurmuştur.

Bu bölge yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından son derece zengindir. SDG/YPG'nin İsrail'in dümen suyuna girmesi, bu Siyonist alçaklık tarafından Mazlum Abdi'nin PKK'nın kurucu önderliği yerine hatırlanıyor görüntüsü çözümsüzlüğü ve kaosu sertleştirecektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur.

Ya mutabakatla ya da zorla Suriye'nin üniter yapısı siyasi ve toprak bütünlüğü kategorik olarak tesis edilmeli, bilhassa Arap aşiretleri Şam yönetiminin ön şartsız yanında durmalıdır.

Suriye'de İsrail planları bozulacaktır. Bu Siyonist şımarıklığın IŞİD kartını masaya sürüp Türkiye üzerinde istihbarat operasyonları ve terörist faaliyetler yürütmesinin bedeli çok ama çok ağır olacaktır.

Sormak lazımdır ki; dünya Yahudi'leri İsrail soykırım siyasetini reddedip, 10 Emir'den biri olan 'öldürmeyeceksin' mesajına ne zaman dikte ettirecektir"

BAHÇELİ İSİM VERMEDEN YERLİKAYA'YA YÜKLENDİ

Konuşmasında isim vermeden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yüklenen Bahçeli, "Yalova'da etkisiz hale getirilen DEAŞ'lı teröristlerin akıbeti de ders ve ibret olsun. Son olarak bu DEAŞ'lı teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduklarının söylenmesi son derece rahatsız edici ve sorunlu bir açıklamadır. Böylesi düşüncesiz ve her yöne çekilebilecek mahsurlu değerlendirmelerden önemle kaçınılmasını temenni ediyor; Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

29 Aralık'ta Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan IŞİD operasyonu sırasında çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, "Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır" demişti.