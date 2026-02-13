İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dar gelirli vatandaş için başlattığı Kent Lokantası projesi, AKP’nin saflarında uzun süre "proje değil" denilerek küçümsenmişti. Ancak gelinen noktada Bahçelievler Belediyesi, Yenibosna’da hayata geçirdiği "Semt Lokantası" ile aynı modeli uygulamaya koydu.
Belediye Başkanı Hakan Bahadır, lokantanın tanıtımında fiyat tarifesini açıkladı:
BiKart sahiplerine: 55 TL
Diğer vatandaşlara: 65 TL
Sistemin "farklı" olduğunu iddia eden Bahadır, komşularına ayrıcalık tanıdıklarını söylese de, projenin özü itibarıyla İBB’nin başlattığı hamlenin bir devamı olması dikkatlerden kaçmadı.
MURAT KURUM NE DEMİŞTİ?
Bahçelievler'deki bu açılış, yerel seçim sürecinde AKP’nin İstanbul adayı olan Murat Kurum’un Kent Lokantalarına yönelik sert çıkışlarını hatırlattı. Kurum, dar gelirli vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği bu lokantalar için şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kent Lokantası’nı bir proje olarak sunmak, çok büyük bir projeymiş gibi bahsetmek bizi hayrete düşürüyor. Bunu sanki bir işmiş gibi anlatmak milleti kandırmaya yönelik söylemlerdir."