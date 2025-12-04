Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup A Grubu 9. hafta maçında konuk ettiği Litvanya ekibi Neptunas'a 100-85 yenildi.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Konuk takım ise dördüncü galibiyetini elde etti.
Bahçeşehir Koleji, organizasyondaki bir sonraki maçında Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca ekibiyle sahasında karşı karşıya gelecek.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Jakub Zamojski (Polonya), Robert Vyklicky (Çekya), Gentian Cici (Arnavutluk)
Bahçeşehir Koleji: Flynn 10, Mitchell 7, Hale 10, Cavanaugh 11, Williams 6, Koprivica 13, Ponitka 13, İsmet Akpınar 3, Kenan Sipahi 12
Neptunas: Kozys 10, Lomazs 15, Velicka 18, Waterman 16, Mockevicius 8, Cleary 7, Kneizys, Girdziunas 14, Majauskas 7, Macijauskas, Berucka 5
1. Periyot: 18-32
Devre: 36-52
3. Periyot: 54-83