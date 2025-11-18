Fransa, Lyon yakınlarındaki Neuville-sur-Saone kasabasında yaşayan ve adı açıklanmayan adam, plastikle sarılı halde bulduğu altın külçelerini, dürüst davranıp yasaların gereğini yerine getirmeyi tercih ederek direkt olarak belediyeye teslim etti. Yerel meclis üyesi Patrick Rachas da adamı dürüstlüğü için tebrik ederek, "Ben de kazmaya başlasam iyi olacak" diye espri yaptı.

Ancak polis soruşturmasının ardından altınların yaklaşık 20 yıl önce yasal yollarla satın alındığı ortaya çıktı. Bu durumda da ülke yasaları gereğince hazinenin 'sahibine' veya onun varislerine geri verileceği bildirildi.

YA VARİSLERE GİDECEK YA DA DEVLETE

Fransız hazine hukuku uzmanı avukat Antoine Beguin'e göre adamın bu külçelerden herhangi bir pay alma ihtimali son derece düşük.

The Times'a konuşan Beguin, konuya ilişkin "Muhtemelen altınları bulan adam hiçbir hak elde edemeyecek. Altınları saklayan kişinin varisleri ortaya çıkacaktır. Eğer hiç varis olmadığı kanıtlanırsa bu sefer de hazine devlete kalır" ifadelerini kullandı.