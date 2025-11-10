Fransa’da gerçekleşen olayda bir adam, bahçesine yüzme havuzu kazarken milyonluk bir hazineye rastladı. Adam beş altın külçesi ve çok sayıda madeni paranın plastik torbalar içinde gömülü olduğunu fark etti.

ALTINLAR BULAN KİŞİNİN SAYILDI

Buluntunun ardından yerel yetkililere haber veren adam, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından altınlara sahip olma hakkını kazandı. Doğu Fransa’daki Neuville-sur-Saône kasaba konseyi, altınların herhangi bir arkeolojik alandan çıkmadığını ve mevcut yasalar çerçevesinde şahsın bu hazineye sahip olmasında bir sakınca bulunmadığını açıkladı.

Yerel gazete Le Progrès’in haberine göre, bulunan külçelerin izlenebilir numaralara sahip olması sayesinde polisin yaptığı inceleme sonucunda altınların çalıntı olmadığı belirlendi. Ayrıca, külçelerin 15-20 yıl önce yakınlardaki bir rafineride eritildiği ortaya çıktı.

KANUNA GÖRE BULUNDUĞU MÜLKÜN SAHİBİNE AİT

Fransız Medeni Kanunu’na göre, bir hazinenin “hiç kimsenin mülkiyetini kanıtlayamadığı, tamamen tesadüfen keşfedilen, gizli veya gömülü bir şey” olarak tanımlandığı belirtiliyor. Kanun aynı zamanda, böyle bir hazinenin bulunduğu mülkün sahibine ait olduğunu da açıkça ifade ediyor.

Belediye yetkilileri, bahçenin önceki sahibinin hayatını kaybettiğini ve altınların oraya nasıl gömüldüğünün hâlâ bir sır olarak kaldığını aktardı.

DEĞERİ 33 MİLYON LİRAYI GEÇİYOR

Altının ons fiyatının 4 bin 100 dolar olduğu düşünüldüğünde, toplam değerinin yaklaşık 800 bin doları (yaklaşık 33 milyon lira) bulduğu tahmin ediliyor. Bu da onu, Avrupa’daki son yılların en dikkat çekici bireysel altın keşiflerinden biri hâline getiriyor.