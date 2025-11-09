Olay, saat 13.00 sıralarında Ürgüp’e bağlı Şahinefendi köyünde meydana geldi. İddiaya göre, bahçesindeki kuru otları temizlemek isteyen Şaziye B., otları tutuşturdu. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmeye çalışan yaşlı kadın, yangının ortasında kaldı.
Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrolde Şaziye B.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Şaziye B.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi.