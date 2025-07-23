Bilimsel olarak etkisi kanıtlanan Tulbaghia purpurea’nın özellikle kemirgenler ve sürüngenler üzerinde caydırıcı bir etkisi olduğu ifade edildi. İnsanlar için rahatsız edici bir koku yaymayan bitkinin, zararlı canlıların bulunduğu alanlara yaklaşmasını engellediği kaydedildi.

KİMYASAL MADDELERE ALTERNATİF OLDU

Çevreye ve toprağa zarar verebilen kimyasal ürünlerin yerine kullanılabilecek doğal bir alternatif olarak tanıtılan bu bitkinin, düzenli bakım ve doğru konumlandırmayla uzun vadeli koruma sağladığı belirtildi. Uzmanlar, çok yıllık ve soğanlı bir yapıya sahip Tulbaghia purpurea’nın yıl boyunca etkisini koruduğuna dikkat çekti.

DOĞAL SAVUNMA HATTI BAHÇELERDE YAYGINLAŞIYOR

Bahçe sahiplerinin kimyasal ilaçlara yönelmeden etkili sonuç elde etmek için tercih ettiği bu bitki, güneşli ve düzenli sulama yapılan alanlarda sağlıklı bir şekilde gelişim gösteriyor. Zararlıların yoğun bulunduğu bölgelerde koruyucu bir bariyer görevi gören Tulbaghia purpurea’nın, ilerleyen dönemde daha geniş alanlarda kullanılabileceği öngörülüyor.