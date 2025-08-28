Haziran ayında hasadı yapılan ve ekim ayına kadar toplanabilen sarı renkli, küçük meyveli çiçek bamyası, genellikle kurutularak pazara sunuluyor. Geçtiğimiz mart ayında kilosu 3 bin liradan satılan kuru bamya, bu yıl 5 bin liraya yükselerek rekor kırdı.

KIŞ TÜKETİMİ İÇİN KURUTULUYOR

Bahçelerden yaş halde toplanan bamya, ipe dizilip kurutularak kış aylarında da tüketilebiliyor. Böylece hem üreticiler hem de tüketiciler için uzun süreli kullanım imkânı sağlanıyor.

SAĞLIĞA FAYDALARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Vitamin ve mineral bakımından zengin olan bamya, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kan pıhtılaşmasını destekliyor ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Lif oranı yüksek yapısıyla kalp sağlığını koruyan bamya, sindirimi kolaylaştırıyor ve bazı kanser türlerine karşı da koruyucu etki gösteriyor.

Uzmanlara göre bamyanın düzenli tüketimi, kemik sağlığını güçlendirirken içerdiği folat sayesinde hamilelik döneminde de önemli faydalar sağlıyor.