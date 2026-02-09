Küresel kuruyemiş pazarında "lüks segment" olarak konumlandırılan Pekan cevizi, Türkiye’nin Akdeniz ve Ege bölgelerindeki uygun iklim koşullarıyla yeni bir ekonomik kalkınma modeli oluşturuyor. Klasik ceviz türlerine oranla daha ince kabuk yapısı ve yüksek iç dolgunluk oranına sahip olan bu tür, tarımsal sanayide katma değeri en yüksek ürünlerden biri olarak nitelendiriliyor.

TALEP HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Pazar analizlerine göre, Türkiye'de Pekan cevizine olan talep her geçen yıl artarken, yerli üretim bu talebin çok gerisinde kalıyor. Güncel veriler, iç piyasadaki ihtiyacın %90’ından fazlasının ithalat yoluyla karşılandığını gösteriyor. Uzmanlar, bu üretim boşluğunun profesyonel bahçe tesisi kuran üreticiler için büyük bir avantaj olduğunu vurguluyor. 5 ila 7 yıl içerisinde tam verime ulaşan ağaçlar, düşük rekabetin olduğu bir pazarda üreticisine yüksek kar marjı sağlıyor.

KABUK YAPISI KIRMA MALİYETLERİNİ DÜŞÜRÜYOR

Pekan cevizini ticari olarak cazip kılan en temel özellik, "kağıt kabuk" olarak tabir edilen ince dış çeperidir. Bu yapı, hem kırma maliyetlerini düşürüyor hem de ürünün bütün olarak çıkarılma oranını %50'nin üzerine taşıyor. Endüstriyel gıda üretiminde ve butik pastanecilikte öncelikli tercih edilen bu özellik, ürünün kilogram başına satış fiyatını klasik ceviz türlerinin çok üzerine çıkarıyor.

5 YIL SONRA PAZARIN EN GÜÇLÜ AKTÖRÜ OLABİLİR

Ziraat mühendisleri, doğru ekoloji ve modern sulama teknikleriyle kurulan Pekan bahçelerinin, 5 yıl sonra pazarın en güçlü aktörlerini belirleyeceğini öngörüyor. Arzın kısıtlı olması, üreticinin fiyatlandırma konusunda avantajlı konumda kalmasını sağlıyo