Norveç'in Byneset bölgesinde meydana gelen olayda Güney Kıbrıs bandıralı "NCL Salten" adlı kargo gemisi, Orkanger Limanı'na doğru ilerlediği sırada rotasından saparak karaya oturdu. Gemi, sabah saat 05.00 sıralarında Trondheim fiyorduna giriş yaptıktan kısa süre sonra kıyıya vurdu ve durabildiği nokta bir evin hemen yanı başı oldu.

Ev sahibi Johan Helberg, yaşadığı olayı İngiltere basınına şöyle anlattı:

"Kapım çalındı, komşum uyandırdı. Pencereye gittiğimde dev bir gemiyle burun buruna geldim. geminin üstünü görebilmek için boynumu eğmem gerekti."

Helberg, 25 yıldır aynı evde yaşadığını ve böylesi bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi: "Normalde gemiler fiyord boyunca yön değiştirir. Bu sefer ise neredeyse evimin sınıra kadar gelmişti."

GEMİ HALA BAHÇEDE DURUYOR

Kargo gemisinin sahibi olan North Sea Container Line (NCL) şirketi, olayın kasıtlı bir durum olmadığını ve iç soruşturma başlattıklarını duyurdu. Şirketin CEO'su Bente Hetland, "Yaralanma yaşanmaması sevindirici. Şu an odak noktamız mürettebatımız ve yerel halkın güvenliği" dedi.

Ancak olayın en dikkat çekici yönü ise hala geçerliliğini koruyor: Gemi, halen evin bahçesinde duruyor...

Yetkililer, geminin saplandığı yerden çıkarılması için ilk etapta yürütülen çalışmalardan sonuç alamadı. Ekipler, gelgitin daha güçlü olduğu akşam saatlerinde yeni bir kurtarma girişiminde bulunacaklarını açıkladı.