Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde bir evin bahçesine İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü. Sabah saat 07.30 sıralarında meydana gelen olay köyde kısa süreli paniğe neden oldu.

Musa Zilan’a ait evin arka kısmında bulunan fındık bahçesine düşen İHA’nın parçalarının çevreye yayıldığı görüldü. Yaklaşık 200 kilogramdan ağır olduğu tahmin edilen hava aracının düşmesi sonucu bahçede hasar meydana geldi.

Gürültü üzerine dışarı çıkan köy sakinleri, bahçede büyük bir İHA ile karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, evin çok yakınında gerçekleşen düşüş nedeniyle olası bir faciadan dönüldüğü ifade edildi.

"10 METRE DAHA GELSE EVE GİRECEKTİ"

Bahçesi zarar gören Musa Zilan, “Biz ucuz atlattık. 10 metre daha gelse evimiz gidiyormuş” diyerek yaşananları anlattı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, İHA’nın kime ait olduğu ve nasıl düştüğüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, hava aracının teknik özelliklerinin ve menşeinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.