MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Komisyon 19. toplantısını 4 Aralık'ta yapmıştır. İmralı'nın adaya giden heyete yaptığı açıklamalar görüşülmüştür. PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspettir." dedi.

Bahçeli, futbolda bahis, suç çeteleri, çocuk yaştaki tetikçilerin ahlaki kriz olduğunu söyledi.

Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle:

Bazı müessif olayların damar yolunu açıp değerlendirmemiz lazım. Bahis iddialarıyla Türk futboluna ve Türk sporuna gölge düşürenlerin, sermaye piyasasında milletimizin alın terini dolandıranların, yattığı yerden çok kazanmanın, kalktığı yerden çok aşırmanın amacında olanların neden olduğu ahlaki kriz hepimizin kafa yorması gereken bir konu değil midir?

Giderek toplumsal bünyeyi deşip kanatan şiddet vakaları, insanların basit sebeplerden birbirlerini boğazlamaları bir ahlak krizi değil midir?

Yeni nesil çetelerin etrafa korku salması, çocuk yaştaki tetikçilerin sahaya sürülmesi, uyuşturucu kullanım yaşının inanılmaz düşmesi, ailelerin dağılıp umutların sönmesi bir ahlak krizi değil midir?

Büyükçekmece Adliyesi'nde altın ve gümüşleri çalıp yurt dışına kaçmak, emaneti ihanet etmek ahlak krizi değil midir?

Çocuklarımızı suça sürükleyen esas kaynakları ortadan kaldırmalıyız.

Prof. İdris Küçükömer'in bir düşüncesini bu vesileyle paylaşmak arzusundayım. Yoksul evlerde milyonlarca çocuğun sinirli, hırçın yetiştiği bir ülkedeyiz. Ben geleceğe o evlerden bakıyorum, siz bakıyor musunuz; evet bakıyoruz. O çocukların ellerinden tutmakta kararlıyız.

"AŞAMA AŞAMA SONUCA DOĞRU GİDİYORUZ"

Provokatif çıkışlara, abuk sabuk ifadelere, tahrik ortamını canlandırmaya dayalı küstah söylemlere rağmen aşama aşama, kademe kademe sonuca doğru gidiyoruz.

Göz kamaştıran gelişmelerin muhattabı olmanın eşiğindeyiz. Sistemli ve şiddetli dedikodu anaforuna kapılmadan cesaret izlerine basa basa yolumuza devam ediyoruz.

Terörsüz Türkiye hedefini akıl, ahlak ve adalet aydınlığıyla okuyoruz.

"İMRALI'NIN MESAJLARI MAKUL"

Komisyon 19.toplantısını 4 Aralık'ta yapılmıştır. İmralı'nın adaya giden heyete yaptığı açıklamalar görüşülmüştür. PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspettir.

Berrak suyu bulandırmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur.

"CİZRE PROVOKASYONU, KANDİL'DEN YAPILAN SORUMSUZ AÇIKLAMALAR BİZİ YILDIRAMAZ"

Cizre provokasyonu, Kandil'den yapılan bazı sorumsuz ve sakat açıklamalar bizi yıldıramayacaktır. Bizim hidayete erip ermediğimizin takdirini bir fani değil Cenabı Allah bilecektir.

BEN ELBETTE BOZKURTUM"

Bozkurtluğumuza gelince ben elbette bir bozkurtum. Ecel aman verdikçe bozkurt olacağım, öyle de göçüp gideceğim.

Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak, uçuşunu herkes görecektir. Tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız. Ütopik görüşlere, uçuk, ölçüsüz ve seviyesiz sözlere sırtımızı dönüyoruz.

"KULAKLARIMIZI KAPATIYORUZ"

Sonra raddeye kadar kulaklarımızı kapatıyoruz. Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle, muhabbetle, hürmetle kucaklıyoruz.

Türkiye'nin geleceğini karanlık görenler, tarihimizin karanlık köşelerinde unutulup gideceklerdir.

PKK'nın kurucu önderliğinin söylediği gibi yalnızca fiili silahların değil zihinsel silahların çekilmesi gerekmiyor mu?