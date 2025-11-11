Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 27'si Süper Lig'den olmak üzere toplam 1024 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

BAHİS OYNADI BELİRTİLEN TEK YABANCI FUTBOLCU

TFF'nin açıkladığı futbolcular listesinde bahis oynadığı belirtilen tek yabancı futbolcu Süper Lig ekibi Konyaspor'da forma giyen Alassane Ndao oldu. Geçtiğimiz günlerde Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olan Ndao'nun bahis oynanan sitelere nasıl kayıt olduğu ve oynadığı futbolseverler tarafından merak edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Konyaspor'da 11 maça çıkan Ndao, takımı adına bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.