Bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen 153 teknik direktör hakkında alınan kararlar açıklandı.

TFF bahis oynadıkları tespit edilen eski gol krallarından Gökhan Ünal'a 6 ay, Taner Gülleri'ye ise 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Disipline sevk edilen Süper Lig'in eski gol kralı Gökhan Ünal yaptığı açıklamada; söz konusu bahislerin aktif olarak takım çalıştırdığı veya herhangi bir sportif görev yürüttüğü dönemlere ait olmadığını belirterek yasal ve resmi platformlar üzerinden oynadığını söylemişti.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER KULLANILDI:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 16.01.2026 tarih ve 46 sayılı toplantısında,

FDT’nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen, son 5 yılda Profesyonel Liglerde görev yapmış olan Teknik Sorumlular ile son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörler ve daha önce Kurulumuzca haklarında incelemenin devamına kararı verilen 2 bölgesel gözlemci ile ilgili kararlar aşağıda belirtilmiştir.

6- GÖKHAN ÜNAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- TANER GÜLLERİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmişti.

İŞTE LİSTENİN TAMAMI VE VERİLEN CEZALAR:

https://www.tff.org/default.aspx?pageID=246&ftxtID=49487