Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dün yaptığı açıklamada, 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunu tespit ettiklerini ve 152'sinin aktif bahis oynadığını ifade etti. TFF Hukuk Müşavirliği'nce bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen hakemler açıklandı.

BAHİS SKANDALINDA 152 HAKEM PFDK'DA

TFF resmi internet sitesinden paylaşılan raporda futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 152 hakemi PFDK'ya sevk etti.

O isimlerden en çarpıcı olanı ise Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün Süper Lig'de yönettiği son 5 maç dikkat çekti.

İşte Küçük'ün Süper Lig'de yönettiği son 5 maç: