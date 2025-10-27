Riva’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyonun yürüttüğü incelemeler sonucunda 371 hakemin bahis şirketlerinde hesap açtığını tespit ettiklerini açıkladı. Bu isimlerden 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığı belirlendi. Hacıosmanoğlu, ayrıca 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin binin üzerinde, bir hakemin ise tam 18 bin 227 maça bahis oynadığını ifade etti.

SKANDALIN BAŞLANGIÇ NOKTASI: ANKARASPOR - NAZİLLİSPOR MAÇI

Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları gündemde büyük yankı uyandırırken, gazeteci Tahir Kum, sürecin nasıl başladığına dair önemli bilgiler paylaştı. Kum, soruşturmanın Ankaraspor ile Nazillispor arasında oynanan maçtaki şüpheli bahis hareketleri sonrasında başlatıldığını belirtti.

“Bu olayın fitilini ateşleyen karşılaşma, Ankaraspor – Nazillispor maçıydı. Bu maça olağanüstü oranlarda bahis oynandığı tespit edilince soruşturma başlatıldı” diyen Kum, olayın hukuki sürecinin yaklaşık iki yıl sürdüğünü, bu süreçte kulüp başkanları, yöneticiler ve futbolculara ağır cezalar verildiğini söyledi.

3 BİN 700 KİŞİ HAKKINDA BAHİS İNCELEMESİ

Kum ayrıca, “Futbol camiasında toplam 3 bin 700 kişi hakkında hem ulusal hem uluslararası bahis şirketleriyle bağlantılı geniş kapsamlı bir inceleme yapıldı. İlk sonuçlar da yeni gelmeye başladı” ifadelerini kullandı.

O MAÇTA NELER YAŞANMIŞTI?

Söz konusu maç, 2024 Nisan ayının sonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor – Nazilli Belediyespor karşılaşmasıydı. TFF’nin YouTube kanalında canlı yayınlanan mücadelede iki takımın da şut çekmemesi, 90 dakika boyunca sadece iki korner atılması dikkat çekmişti.

Ayrıca maçta Ankaraspor 10, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yapmış, hakem hiçbir kart göstermemişti. Mücadele sonrası Nazilli Belediyespor ligde kalmayı garantilemişti.

Yaklaşık bir buçuk yıl sonra açıklanan disiplin sevklerinin ardından, aralarında Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya’nın da bulunduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör, “bahis oynanması” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilmişti.

TFF’nin yaptığı inceleme sonucunda, iki kulüp başkanı ile 18 futbolcuya men cezası verilmiş, böylece Türk futbolunda son yılların en büyük bahis skandalı resmen ortaya çıkmıştı.