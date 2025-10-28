Başkan Hacıosmanoğlu, Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu hakemler için disiplin kurulunun gerekli işlemleri yapacağını belirterek "Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar." diye konuştu.

TFF ayrıca hakemlerin isimlerinin de açıklanacağını duyurdu.

Açıklamanın ardından hakemlerin kim oldukları merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca'nın 2 yıl önce, hakemlerle ilgili bahis iddialarının gündeme gelmesinin ardından çektiği video ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Karaca'nın videosu kısa sürede en çok paylaşılan video olurken; 'bahis oynayan hakemlerin hakemlerin kaldırılmasını istediği video' esprilerine neden oldu.

İşte videoda geçen bazı diyaloglar:

"Milyonlarca dolar verip futbolcu transfer etmek yerine hakem transfer etmeyi düşündünüz mü?

Uzman hakemlerimizle şampiyonluk artık hiç uzak değil.

Rakiplerinizden artık bir adım öndesiniz

Kötü takım yoktur, kötü hakem vardır. Kulüp başkanınızdan ısrarla isteyiniz.

Üstelik hemen şimdi alırsanız kaybettiğiniz iki maçı bir şekilde bahane bulup iptal ediyoruz. Hemen arayın.

Şampiyonluk yoksa, Mahsum var.

30 yan hakem, 16 VAR hakemi, son teknolojik VAR odalarımızla sınırsız kartlarımızla hizmetinizdeyiz"