Futbolda bahis soruşturmasına şike soruşturması da eklendi. Soruşturma kapsamında çok sayıda hakem, futbolcu ve bir siper lig başkanı da gözaltına alındı.

Soruşturmalara FIFA ve UEFA müdahil olur mu?

Geçmişe dönük tespitlerle şampiyonluk ve ligden düşme tescilleri iptal edilir mi?

Arena programına konuk olan Spor Hukukçusu Emin Özkurt, bu soruları yanıtladı.

"BELKİ FARKLI MESLEK GRUPLARINI DA GÖRECEĞİZ"

"- Bugün kulüp başkanları başladı. Yarın öbür gün belki de menajerler eklenecek. Bunlarla ortak hareket eden yöneticiler. Sevk ve devir daim olmasını sağlayan unsurlar da eklenecek. Belki burada çok farklı meslek gruplarından insanları da burada göreceğiz."

"BU ARTIK ŞİKE SORUŞTURMASIDIR"

"- Olaylara bakışın iki yönü var. İlk yön negatif bakış. Ben o tarafta değilim. Bu bir temizlik fırsatı olabilir. Kanser hücrelerinin ameliyat yoluyla çıkarılması diyebiliriz. Eğer İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması çok önemli. Artık buna bahis soruşturması diyemeyiz. Bu artık bahis ve şike soruşturmasıdır. Eğer bir hakem, bir başkan şike yaparsa ve bunun içinde bahis varsa bu ağırlaştırılmış ceza sebebidir. Şu an Türk Futbolu eğer arınma imkanı varsa bu soruşturma nereye uzanırsa oraya uzanarak arınabilir. Bugün soruşturmaya yeni katılan boyut önemli."

"FIFA VE UEFA DEVREYE ANCAK BİR ŞEKİLDE GİREBİLİR"

"- İnsanların ilk aklına gelen UEFA ve FIFA konuya müdahil olur mu? Bu müsabakalara konu olan kişilerin hiçbiri UEFA ve FİFA kapsamında sorumlu değiller. Orada bir sorumluluğu yok ama UEFA ve FİFA şuna bakar. Biz TFF olarak UEFA'ya bağlı o da FİFA'ya. Bu talimatların hepsi FİFA'nın düzenlediği talimatlar. FİFA şu açıdan devreye girebilir? Eğer TFF gerekli adımları atmadığı, soruşturmalarda gerekli cezalar verilmediği bir izlenim doğarsa FİFA buna tepki verebilir. Hem TFF hem de Savcılığın soruşturmada işbirliğini olumlu buluyorum."

GEÇMİŞE DÖNÜK İŞLEM OLUR MU?

"- Bu konuyla ilgili müsabaka talimatının 26. maddesi var. Müsabaka sonucunu etkileme eylemi, sonucun tescilinden sonra anlaşılırsa, yani geriye dönük bir şike tespit edilirse o tescil iptal edilir. Biz bunun benzer durumunu Fenerbahçe'de yaşadık. O dönemde 2011 yılında 3 Temmuz sürecinin avukatıydım. Dosyada gizlilik vardı ama masumiyet karinesi çiğneniyordu. Fakat tescil iptal edilirse kulüplerin tazminat hakları doğar. Nasıl ki Fenerbahçe o dönemde uğradığı zararı tazminini talep ediyorsa burada da buna bakılır. Düşen kulüpler için geçerli olduğu gibi şampiyon olma ihtimali olan kulüpler de olabilir."