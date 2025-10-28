TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis-hakem ilişkisi üzerine yaptığı açıklamalarla Türk futbolunda taşları yerinden oynattı.

Futbolun paydaşları bir bir TFF'ye destek açıklaması yaparken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya el attı.

Hacıosmanoğlu “Profesyonel liglerde 571 aktif hakemimizden 371’inin bahis hesabı olduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin ayrı ayrı 1.000’in üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir “ diyerek durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

KULÜP BAŞKANLARI DA VAR

Hakemlerin dışında gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu, yöneticilerden oluşan isimler de bahis operasyonunda takibe alındı.

Türkiye gazetesinin haberine göre TFF'nin talebi ile 3 bin 700 kişiyle ilgili bahis incelemesi yapıldı. Savcılık ve Spor Toto, TFF'nin talebi ile söz konusu kişilerin bahis hesapları olup olmadığı, varsa kaç defa oynadığı, kaç defa kazanç sağladığı konusunda bilgi topladı.

Spor Toto’dan gelen bilgilere göre futbol ailesinde bulunan kişilerle ilgili kimlerin bahis hesabı olduğu, kaç para kazandığı TFF’ye iletildi. Bu isimlerin arasında 15 bin 700 defa bahis oynayan kulüp başkanı, teknik adam, futbolcu ve hakemler var.

Çalışmaları FIFA ve UEFA ile durumu paylaştıklarını ifade eden Hacıosmanoğlu, kulüplere 'İçinizdekileri temizleyin ve bize verin. Yoksa operasyon hazır!' mesajı verdi.