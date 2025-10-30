Futbolda bahis skandalı gündeme bomba gibi düşerken olayın sadece hakemlerle sınırlı kalmayacağı öğrenildi.

TFF'nin açıklamasına göre TFF Hukuk Müşavirliği, 7'si üst klasman hakem, 15'i üst klasman yardımcı hakem olmak üzere toplam 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline vermişti. PFDK'ye sevk edilen üst klasman hakemleri arasında FIFA kokartı Zorbay Küçük'ün yanı sıra Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun, yer almıştı.

SEVKLER GELECEK HAFTA

Türk futbolunu sarsan bu gelişme sonrası gözler futbol ailesinin diğer fertlerine çevrildi… İddialara göre bahis skandalı sadece hakemlerle sınırlı değil. Şike skandalında 3700 faal futbolcunun yanında kulüp başkanları ve yöneticilerinin de olduğu iddia edildi. Futbolcular ve yöneticilerle ilgili Profesyonel Disiplin Kurulu sevklerinin gelecek hafta yapılması bekleniyor.