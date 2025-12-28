Bahis skandalında yeni gelişmeler yaşanıyor… Yürütülen soruşturmada bahis oynadıklarını kabul ederek görevlerinden istifa eden çoğu emniyet müdürü 33 temsilci, PFDK'ya sevk edilmeleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Gazeteci Atilla Türker TFF’deki bahis skandalında "33'ler İsyanı"nı duyurdu. Çoğu emniyet müdürü olan 33 temsilciye, "İstifa edin, isminiz gizli kalsın" denilerek sözlü istifaları alındı ancak TFF bu isimleri PFDK'ya sevk ederek kamuoyuna açıkladı. "Resmen aldatıldık" diyen ve görevdeki rütbeleri tehlikeye giren emniyet mensubu temsilciler, TFF’ye suç duyurusuna hazırlanıyor.

Atilla Türker, yaşanan gelişmeyi şu sözlerle anlattı:

"Bahis skandalı süreci başladığında TFF yetkilileri, Süper Lig'de maçın zorluk derecesine göre 3 ya da 4 kişi, 1. Lig maçlarında ise yine maçın zorluk derecesine göre 1 ya da 2 kişi olarak görevlendirdiği 350 temsilciyi telefonla tek tek arayarak son 5 yılda bahis oynayıp oynamadıklarını sordu. Bahis oynadığı halde bildirmeyen kişilerle ilgili TC numaraları üzerinden yapılan tespitler sonrası isimlerin kamuoyuna açıklanacağını ve özellikle kamu görevlerinde olanların zarar görmemeleri için istifa etmelerinin önemli olduğu aktarıldı.

Bunun üzerine 33 temsilci bahis oynadığını kabul ederek TFF'yi bilgilendirdi. TFF de temsilcilerin görevlerinden istifa etmelerini istedi.

33 temsilci daha sonra istifalarını sözlü olarak TFF yetkililerine ve Temsilciler Kurulu görevlilerine sundu.

Bu 33 temsilci isimlerinin TFF tarafından açıklanması halinde kamuoyu önünde ve iş hayatında itibar ve prestij kaybı yaşamamak için bu kararı aldı.

Nitekim o saatten sonra bu 33 temsilciye hiçbir maçta herhangi bir görev verilmedi. Buraya kadar yürütülen süreç normal seyrinde devam etti.

Ancak geçen hafta TFF önce istifa eden 33 temsilcinin ardından 11'i üst klasman 42 temsilcinin yani toplam 75 temsilcinin çeşitli ceza talepleriyle PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu. İşte kriz de burada patlak verdi.

Siz Temsilciler Kurulu olarak bu temsilcileri arayıp 'Son 5 yıl içinde bahis oynadıysanız istifa edin. İsminizi açıklamak zorunda kalmayalım, kamu görevinizde zor duruma düşmeyin' diyorsunuz, sonra bu 33 temsilciyi PFDK'ya sevk kararı alıyorsunuz.”

Önemli bölümü emniyet müdürü olan bu temsilcilerin isimlerini madem açıklayacaktınız neden istifa etmeye zorladınız? Neden görev vermediniz? Burada açıkça bir haksızlık yaşanıyor.

Şimdi bu 33 temsilcinin büyük bölümü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Temsilciler Kurulu görevini kötüye kullanıyor. Haksızlık ve eşitsizlik adına kötü icraatlara imza atıyor” kapsamlı suç duyurusunda bulunmak için hazırlık yapıyor. Ben bunu 33'ler isyanı olarak değerlendiriyorum."