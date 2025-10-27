Türkiye gündemine oturan bahis skandalı ile ilgili sıra dışı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, “Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor.” açıklaması gündemin bir numaralı maddesi haline geldi… Kulüpler peş peşe açıklama yaparak olayın aydınlatılmasını ve isimlerin paylaşılmasını istedi.

'EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİ GÖNDERDİLER!'

Gazeteci Murat Ağırel yaptığı açıklamada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bahis hesabına üyeliği olduğunun tespit edildiğini iddia etti.

Yaşanan bahis skandalıyla alakalı katıldığı yayında açıklamalarda bulunan Murat Ağırel şu ifadeleri kullandı:

"Az önce yetkililere sordum, MHK başkanı da bahis sitesi üyesiymiş. Az önce ekran görüntülerini gönderdiler. Ben de bunu federasyon yetkililerine gönderdim, 'doğru mu?' diye. Doğru gibi gözüküyor..."